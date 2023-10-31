Свежие коды для Honkai: Star Rail на октябрь 2023
Разработчики Honkai: Star Rail регулярно выкладывают в общий доступ подарочные коды: за них игроки могут получить звездный нефрит, кредиты и другие полезные ресурсы для прокачки персонажей. Мы собрали свежие коды на октябрь 2023.
Как использовать коды в Honkai: Star Rail
В игре
- Запустите Honkai: Star Rail.
- Откройте меню телефона.
- Нажмите на значок с тремя точками справа от портрета вашего персонажа.
- Выберите опцию использования кодов.
- Введите код и подтвердите активацию.
- Откройте почтовый ящик в правом верхнем углу окна и заберите награды.
На сайте
- Откройте сайт активации кодов.
- Войдите в учетную запись и выберите ваш сервер.
- Введите код.
- Заберите награды из почтового ящика внутри игры.
Активные коды для Honkai: Star Rail
- KBQBEP3L8823 — 50 звездного нефрита и 10 000 кредитов
- PT8TF72MQ93X — 50 звездного нефрита и 10 000 кредитов
- 5S6ZHRWTDNJB — 60 звездного нефрита
- STARRAILGIFT — 50 звездного нефрита, 2 путеводителя путешественника, 5 бутылок газировки и 10 000 кредитов
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