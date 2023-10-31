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Свежие коды для Honkai: Star Rail на октябрь 2023

Разработчики Honkai: Star Rail регулярно выкладывают в общий доступ подарочные коды: за них игроки могут получить звездный нефрит, кредиты и другие полезные ресурсы для прокачки персонажей. Мы собрали свежие коды на октябрь 2023.

Свежие коды для Honkai: Star Rail на октябрь 2023
© EGS

Как использовать коды в Honkai: Star Rail

В игре

  • Запустите Honkai: Star Rail.
  • Откройте меню телефона.
  • Нажмите на значок с тремя точками справа от портрета вашего персонажа.
  • Выберите опцию использования кодов.
  • Введите код и подтвердите активацию.
  • Откройте почтовый ящик в правом верхнем углу окна и заберите награды.

На сайте

  • Откройте сайт активации кодов.
  • Войдите в учетную запись и выберите ваш сервер.
  • Введите код.
  • Заберите награды из почтового ящика внутри игры.

Гайд по Цзинлю в Honkai: Star Rail

Активные коды для Honkai: Star Rail

  • KBQBEP3L8823 — 50 звездного нефрита и 10 000 кредитов
  • PT8TF72MQ93X — 50 звездного нефрита и 10 000 кредитов
  • 5S6ZHRWTDNJB — 60 звездного нефрита
  • STARRAILGIFT — 50 звездного нефрита, 2 путеводителя путешественника, 5 бутылок газировки и 10 000 кредитов
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