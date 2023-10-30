Square Enix показала тизер Kingdom Hearts: Missing-Link

Square Enix показала тизер мобильной Kingdom Hearts: Missing-Link. Игра выйдет в 2024 году, а регистрация на закрытое бета-тестирование уже доступна жителям Великобритании и Австралии до 19 ноября.

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В ролике можно увидеть несколько героев и сам геймплей. Игрокам обещают совершенно новые историю и героев в захватывающем путешествии с новым опытом и стычками против опасных врагов.