Игроки оказались шокированы размером Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS5

Call of Duty: Modern Warfare III (2023) выйдет уже 10 ноября на PC, PlayStation и Xbox, поэтому неудивительно, что стал известен размер шутера на PlayStation 5 — 140 ГБ с учётом базовой игры (Call Of Duty HQ, около 84 ГБ) и сюжетной кампании. Предзагрузка начнётся 1 ноября в 20:00 по МСК.

Для сравнения, размер базовой CODHQ вместе с сюжетной кампанией Call of Duty: Vanguard составил 53,795 ГБ, а для Call of Duty: Modern Warfare II (2022) требуется 52,915 ГБ. Что до MW3, то у неё два набора кампании — по 18 ГБ и 32,9 ГБ соответственно, которые с учётом Call Of Duty HQ и затребуют 140 ГБ на PlayStation 5. Вероятно, размер для PC и Xbox не будет разительно отличаться.