Assassin’s Creed IV: Black Flag привлекла более 34 млн игроков за 10 лет

Недавно с релиза Assassin’s Creed IV: Black Flag стукнуло 10 лет, поэтому Ubisoft поделилась интересной статистикой — за это время в пиратское приключение сыграло свыше 34 млн человек.

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Студия поблагодарила фанатов за поддержку, предложив поделиться любимыми воспоминаниями про игру. Многие в ответ назвали Black Flag лучшей частью серии и попросили у Ubisoft выпустить на PS5 и Xbox Series патч с поддержкой 60 FPS.

Ранее в этом году появились слухи о создании ремейка игры, которые подтвердил инсайдер Том Хендерсон. Дополнительных подробностей о новинке пока что не было.

Самой свежей частью серии на данный момент выступает Assassin’s Creed Mirage, которая удерживает пятое место в свежем топе розницы Британии. Для игры, судя по всему, готовят DLC, а ещё пользователям разрешат отключать в новинке хроматическую аберрацию. Кстати, предзаказы Mirage хорошо повлияли на показатели свежего финансового отчёта фирмы.