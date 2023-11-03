Лучшие моды для Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 уже давно собрала вокруг себя сплоченное сообщество моддеров, однако релиз обновления 2.0 и выход дополнения Phantom Liberty помогли игре найти второе дыхание. Из-за того, как много изменений внесли свежие патчи, многие старые моды потеряли актуальность — но на их место пришли новые. Портал PC Gamer рассказал о лучших модах для Cyberpunk 2077.

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Как устанавливать моды

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Для того, чтобы загрузить моды, вам необходимо скачать Vortex Mod Manager и следующие скрипты.

Vortex легко пользоваться: просто перетащите файл архива в папку для модов и включите их в менеджере. После этого запустите Cyberpunk 2077 через Vortex.

Обновление 2.0 ограничило доступ к перкам, привязав их к прокачке соответствующих характеристик, однако в ранней игре повышение какого-то конкретного атрибута может превратиться в довольно скучный гринд. Набор модов No More Levels исправляет эту проблему и позволяет немного настроить механику под себя.

Патч 2.0 также внес довольно спорное изменение: а именно, запретил игрокам снимать обвесы с оружия. Из-за этого приходится долго и тщательно думать над тем, какой именно прицел стоит поставить на какую-нибудь уникальную снайперскую винтовку. Если вы не хотите ломать голову над такими вещами, то поставьте мод Unlock Me the Mods — он возвращает возможность снимать обвесы.

Steam

Косметические моды от пользователя Melting Angels — пожалуй, одни из самых эстетически приятных на Nexus. Однако Half Cyberware выделяется на их фоне гибкостью. Асимметричные опции по аугментации позволяют подчеркнуть «железо» персонажа шрамами и татуировками как положено. Мелочь, но она отлично играет на отыгрыш персонажа.

Cyberware-EX перерабатывает прогрессию аугментаций: игрок сможет активировать несколько типов боевых аугментаций и способностей одновременно. Например, встроенный гранатомет и клинки богомола, или «Сандевистан» и оптимизированную деку для быстрого взлома. Но Cyberware-EX не дает эти возможности бесплатно: дополнительные слоты можно купить в клиниках или открыть через перк.

Steam

Пакет из трех модов, который превращает Найт-Сити в настоящую зону боевых действий. По улицам города рассекают патрули бандитов, тогда как полиция откликается только на самые серьезные угрозы со стороны банд. Мод Police Enhancement снижает время отклика копов при низком уровне розыска и повышает их агрессию при высоком; среди ударных групп также появятся вооруженный транспорт, агенты Netwatch и андроиды на дорожных блоках. Immersive Cyberpunk City — опциональный мод, но он позволяет собирать предметы убитых бандитов, полицейских и гражданских.