За финалом The International 2023 с российской Team Spirit следили 1,4 млн человек

В ночь на 30 октября завершился The International 2023 — 12-й чемпионат мира по Dota 2. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переигравший европейскую команду Gaimin Gladiators.

Аналитический портал Escharts опубликовал данные о просмотрах турнира. Оказалось, что за финальным матчем на пике следило 1,442 млн человек, а в средняя аудитория TI2023 составила 541 тысячу зрителей.

Таким образом, тенденция по уменьшению популярности The International продолжается. Для сравнения: пик на прошлом чемпионате мира по Dota 2 составил 1,751 млн человек, а средняя аудитория насчитывала 563 тысячи зрителей. А с постковидным The International 2021 и сравнивать не приходится — тогда оба показателя были практически в два раза выше.