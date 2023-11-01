Советы по прохождению Alan Wake 2

Alan Wake 2 порядком отличается от оригинальной игры: она больше напоминает традиционный survival horror, который делает акцент на головоломки и грамотный менеджмент ресурсов. Портал IGN поделился полезными советами по прохождению игры.

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Попав в новую локацию, постарайтесь как можно скорее найти карту местности. В Alan Wake 2 вам предстоит часто решать различные головоломки и обыскивать локации в поисках ключевых предметов, поэтому карта будет весьма кстати. Обычно они находятся в заметных местах.

Не экономьте ресурсы зря

Если вы играете на нормальной сложности, но не экономьте ресурсы сверх меры. Количество патронов и целебных предметов, которые находятся в открытом мире, зависит от содержимого вашего инвентаря. Другими словами, если открытый контейнер оказался пустым, хорошие новости — вы не испытываете дефицита в ресурсах, можно их потратить.

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Помните о быстром повороте

Как и многие другие экшены от третьего лица, Alan Wake 2 имеет функцию быстрого поворота на 180 градусов. Правда, в отличие от прочих игр, здесь она активируется двойным нажатием на клавишу S — или двойным отклонением стика геймпада назад. Многие одержимые враги стараются заходить с флангов, поэтому быстрый поворот может спасти вам жизнь.

Присутствие коллекционных предметов можно распознать по уликам

Большинство спрятанных коллекционных предметов сопровождаются подсказками в открытом мире. Рядом с ланчбоксами можно найти разукрашенные камни, треугольные фигурки часто ведут к тайникам культа, низкие звуки радио — к детским стишкам. Наконец, желтые стрелки в темном измерении отражают свет фонаря и отмечают присутствие слов силы.

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Тени в темном измерении

В отличие от одержимых, с которыми Сага сражается в реальном мире, враждебные тени в темном измерении могут появиться везде — но они далеко не всегда нападают на игрока. Алан может медленно подойти к размытым силуэтам и подсветить их обычным фонариком: многие из них моментально исчезнут, не причинив вреда. Однако некоторые, напротив, атакуют игрока. Проходите через скопления теней осторожно и держите сигнальный факел наготове.

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