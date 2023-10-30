Super Mario Bros. Wonder обошла «Человека-паука 2»

По информации аналитической компании GfK, на которую обратило внимание издание GamesIndusry.biz, игра Super Mario Bros. Wonder возглавила свежий британский розничный чарт. Тайтлу удалось обойти «Человека-паука 2», лидировавшего на прошлой неделе — теперь экшен Insomniac Games расположился на второй строчке.