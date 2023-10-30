Super Mario Bros. Wonder обошла «Человека-паука 2» в свежем чарте Британии
По информации аналитической компании GfK, на которую обратило внимание издание GamesIndusry.biz, игра Super Mario Bros. Wonder возглавила свежий британский розничный чарт. Тайтлу удалось обойти «Человека-паука 2», лидировавшего на прошлой неделе — теперь экшен Insomniac Games расположился на второй строчке.
Третье место заняла EA Sports FC 24, за ней идут Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Assassin's Creed Mirage и Mario Kart 8 Deluxe. Также в топе продаж есть Hogwarts Legacy.
Чарт Британии с 23 по 28 октября
- Super Mario Bros. Wonder
- «Человек-паук 2»
- EA Sports FC 24
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1
- Assassin's Creed Mirage
- Mario Kart 8 Deluxe
- UFC 5
- Hogwarts Legacy
- Nintendo Switch Sports
- Minecraft
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