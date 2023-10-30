Журова оценила победу российско-украинской команды на ЧМ по Dota 2

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила победу российско-украинской команды Team Spirit на The International (чемпионате мира по Dota 2). Ее слова передает Sport24.

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Журова поздравила участников команды и отметила, что это хороший пример того, что команда не распалась из-за политической ситуации.

«Вообще история Team Spirit и их побед — не про дружбу. У ребят на кону огромные деньги. Такую сильную команду собрать крайне сложно», — добавила она.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.