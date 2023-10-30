Версия Resident Evil Village для iPhone 15 получила замусоренный интерфейс

Игра Resident Evil Village была представлена на iPhone 15, и видео геймплея, опубликованное Game Informer, демонстрирует, как она выглядит в действии.

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Несмотря на визуальную красоту, управление в игре оставляет желать лучшего. Разработчики из японской команды Capcom решили использовать сенсорные элементы управления, которые могут показаться неудобными для геймеров.

В частности, ручная фокусировка активируется поднятием большого пальца, который также используется для перемещения камеры, что может создать определённые трудности во время игры.

Напомним, что игра выходит в App Store уже сегодня, 30 октября. Её цена составит около €30. Несмотря на то, что визуально проект впечатляет, на экране iPhone 15 качество самой игры ещё предстоит оценить.