Microsoft запретит использовать для Xbox неофициальные геймпады

По информации, появившейся на сайте Windows Central, Microsoft планирует полностью запретить использование на консолях Xbox неофициальных геймпадов. Соответствующий запрет вступит в силу уже 12 ноября этого года.

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Игроки сообщают, что при подключении неоригинальных контроллеров для Xbox отображается предупреждающее сообщение с уведомлением о дате блокировки их аксессуаров с надписью «Ошибка 0x82d60002». Microsoft порекомендовала продать все неофициальные геймпады и купить оригинальные устройства компании.

Подключённый аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ставит ваш игровой опыт под угрозу. По этой причине неавторизованный аксессуар будет заблокирован для использования 12 ноября.