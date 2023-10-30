Актер Мэттью Перри приходил к авторам Fallout, чтобы поговорить с ними об играх

Воу, Мэттью Перри больше нет. Мы взяли его в Fallout: New Vegas, потому что он был большим фанатом. Его контракт включал встречу, на которую мы приходили, чтобы просто поболтать об играх. «Ощущалось, что в то время у него было не очень много друзей, одни нахлебники».