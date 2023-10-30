Valve анонсировала нового героя в Dota 2 — это Ring Master
В перерыве перед гранд-финалом The International 2023 Valve анонсировала нового героя в Dota 2, который появится в игре с наступлением 2024 года.
Его зовут Ring Master, и это вся официальная информация на момент публикации.
Вот как на анонс Ring Master отреагировали зрители:
Надеюсь, он будет новым саппортом!
Хайп! Хайп! Хайп!
Какой Ring Master? Мы ждали Puppet Master!
Выглядит круто, будем ждать.
В гранд-финале The International 2023 в рамках bo5 противостояния встретятся Team Spirit и Gaimin Gladiators. Чемпион заработает $ 1,41 млн, а проигравший — $ 376,6 тысяч. Ознакомиться с нашим прогнозом на данный матч можно по ссылке.