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Valve анонсировала нового героя в Dota 2 — это Ring Master

В перерыве перед гранд-финалом The International 2023 Valve анонсировала нового героя в Dota 2, который появится в игре с наступлением 2024 года.

Valve анонсировала нового героя в Dota 2
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Его зовут Ring Master, и это вся официальная информация на момент публикации.

Вот как на анонс Ring Master отреагировали зрители:

Надеюсь, он будет новым саппортом!

Хайп! Хайп! Хайп!

Какой Ring Master? Мы ждали Puppet Master!

Выглядит круто, будем ждать.

В гранд-финале The International 2023 в рамках bo5 противостояния встретятся Team Spirit и Gaimin Gladiators. Чемпион заработает $ 1,41 млн, а проигравший — $ 376,6 тысяч. Ознакомиться с нашим прогнозом на данный матч можно по ссылке.