В перерыве перед гранд-финалом The International 2023 Valve анонсировала нового героя в Dota 2, который появится в игре с наступлением 2024 года.

Его зовут Ring Master, и это вся официальная информация на момент публикации.

Вот как на анонс Ring Master отреагировали зрители:

Надеюсь, он будет новым саппортом!

Хайп! Хайп! Хайп!

Какой Ring Master? Мы ждали Puppet Master!

Выглядит круто, будем ждать.