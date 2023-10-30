Для iPhone и iPad вышел полноценный порт Resident Evil с ПК

В App Store состоялся релиз полноценного порта Resident Evil Village для iPhone 15 Pro и Pro Max с чипами A17 Pro и iPad с M1 и новее. Об этом сообщает портал DTF.

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Вступительная часть игры доступна бесплатно, тогда как стоимость полной версии составляет 1140 руб. Сюжетное DLC обойдется геймерам в дополнительные 715 руб. Для установки полной версии Resident Evil Village на iPhone 15 Pro потребуется около 16 ГБ свободного места, а для запуска пробной — примерно 8,5 ГБ.

Протестировавший Resident Evil Village на iPhone 15 Pro Max видеоблогер с YouTube-канала Datura Plays обнаружил, что в игре можно настраивать разрешение изображения, выбирая между форматами 2340х1080 и 2796х1290 пикселей. Однако для запуска игры со стабильной частотой кадров в 60 FPS придется выбрать разрешение 2340х1080.

Купившие игру на свои устройства геймеры отмечают неудобное управление на сенсорном экране. Эту проблему можно решить, подключив геймпад к смартфону или планшету.