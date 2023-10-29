Team Spirit в шаге от победы на The International 2023 по Dota 2

Коллектив Team Spirit обыграл LGD Gaming в финале верхней сетки плей-офф The International 2023 и теперь находится в шаге от победы на главном чемпионате года по Dota 2.

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Встреча Spirit и LGD завершилась со счетом 2:0. И хотя обе карты длились более 45 минут, Team Spirit практически никогда не отдавала инициативу китайцам, дисциплинированно наращивая преимущество по золоту и опыту.

Также по итогам игрового дня в финал нижней сетки плей-офф TI12 вышла Gaimin Gladiators , которая обыграла Team Liquid и Azure Ray. 29 октября «Гладиаторам» предстоит сразиться с LGD Gaming за выход в гранд-финал The International 2023.