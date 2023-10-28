Gaimin Gladiators с россиянином в составе сравняла счет в матче с Liquid на TI2023

28 октября стартовала предфинальная часть The International 2023 — в первом матче дня встретились два европейских коллектива: Gaimin Gladiators и Team Liquid. Победу на второй карте забрала Gaimin Gladiators — коллективу Антона durachyo Шкредова удалось перевернуть матч и сравнять счёт в серии до двух побед.

© ESL

Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2.