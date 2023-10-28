Шутер The Finals от авторов Battlefield вошел в топ-5 самых популярных игр Steam

26 октября стартовало открытое бета-тестирование The Finals — сетевого шутера от создателей классических частей Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4. Спустя двое суток онлайн игры превысил 235 тыс. человек.

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Такое количество пользователей позволило тайтлу войти в топ-5 игр Steam по онлайну. Больше только у Apex Legends, PUBG: BATTLEGROUNDS, Dota 2 и Counter-Strike 2.

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Разработчики The Finals из студии Embark не ожидали подобного количества игроков, поэтому сейчас заняты расширением вместимости серверов и временно ввели очередь на вход. Ещё авторы шутера заверили, что стараются исправлять обнаруженные проблемы при первой возможности.