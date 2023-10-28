Расписание предфинального дня The International 2023 по Dota 2

28 октября на стадионе «Климат Пледж-арена» в Сиэтле пройдут предпоследние матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. По её итогам останется всего три коллектива, которые поборются за звание лучшей команды мира по «Доте».