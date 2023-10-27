Gaimin Gladiators с россиянином в составе обыграла Nouns на первой карте плей-офф TI2023

27 октября стартовала финальная часть The International 2023 — в первом матче дня встретились европейская Gaimin Gladiators и американская Nouns Esports. Победу на первой карте забрал европейский коллектив с российским керри Антоном durachyo Шкредовым — команда набирала преимущество по ходу матча и переиграла своих оппонентов без особых проблем.

Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся восемь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.