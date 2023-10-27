Гейб Ньюэлл разбил монитор на церемонии открытия The International 2023

Основатель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл записал приветственный ролик для церемонии открытия чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

© VALVE / FLICKR

В коротком видео Гейб попытался с помощью стикеров с подсказками сдержаться и не кидать наушники в монитор — судя по всему, это отсылка на поступок известного киберспортсмена Клемента Puppey Иванова.

Однако после руководитель Valve всё же не сдержался и разбил монитор. Затем он поздравил зрителей с возвращением главного турнира по Dota 2 в Сиэтл.

Видео доступно на YouTube-канале Ez Dotes. Права на видео принадлежат Valve.