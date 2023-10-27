Гейб Ньюэлл разбил монитор на церемонии открытия The International 2023
Основатель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл записал приветственный ролик для церемонии открытия чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.
В коротком видео Гейб попытался с помощью стикеров с подсказками сдержаться и не кидать наушники в монитор — судя по всему, это отсылка на поступок известного киберспортсмена Клемента Puppey Иванова.
Однако после руководитель Valve всё же не сдержался и разбил монитор. Затем он поздравил зрителей с возвращением главного турнира по Dota 2 в Сиэтл.
Видео доступно на YouTube-канале Ez Dotes. Права на видео принадлежат Valve.
Финальная стадия The International 2023 по Dota 2 проходит на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле. Помимо звания лучшей команды планеты и престижного трофея, победители турнира получат главный денежный приз в размере $ 1,4 млн.