Стартовал первый день финальной стадии The International 2023 по Dota 2

27 октября на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле стартовали первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Это последний уикенд чемпионата мира по Dota 2, уже в ночь на понедельник будет объявлен победитель турнира.

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В эту пятницу зрителей уже по традиции ждут четыре встречи, а матчем дня выступит российское дерби между BetBoom Team и Virtus.pro в нижней сетке. Проигравший покинет турнир, а победитель продолжит борьбу за титул.

После этого российский гранд Team Spirit встретится с европейской Team Liquid в верхней сетке — победитель отправится в полуфинал The International 2023.

Расписание игр первого дня финального этапа The International 2023:

27 октября, 20:00. Нижняя сетка, nouns (США) — Gaimin Gladiators (Европа);

27 октября, 23:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Virtus.pro (Россия);

28 октября, 2:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция);