Стартовал первый день финальной стадии The International 2023 по Dota 2
27 октября на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле стартовали первые матчи решающей стадии чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Это последний уикенд чемпионата мира по Dota 2, уже в ночь на понедельник будет объявлен победитель турнира.
В эту пятницу зрителей уже по традиции ждут четыре встречи, а матчем дня выступит российское дерби между BetBoom Team и Virtus.pro в нижней сетке. Проигравший покинет турнир, а победитель продолжит борьбу за титул.
После этого российский гранд Team Spirit встретится с европейской Team Liquid в верхней сетке — победитель отправится в полуфинал The International 2023.
Расписание игр первого дня финального этапа The International 2023:
27 октября, 20:00. Нижняя сетка, nouns (США) — Gaimin Gladiators (Европа);
27 октября, 23:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Virtus.pro (Россия);
28 октября, 2:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция);
28 октября, 5:00. Верхняя сетка, LGD Gaming (Китай) — Azure Ray (Китай).