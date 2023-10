В GOG можно бесплатно забрать игру про кота-детектива

В сервисе GOG началась раздача Blacksad: Under the Skin — детективной адвенчуры по мотивам нуарного комикса про кота Джона Блэксэда. Игра по духу немного напоминает The Wolf Among Us от Telltale. Забрать можно по ссылке. Blacksad: Under the Skin с антропоморфными персонажами и прекрасно воссозданным стилем 50-х годов обещает приключение в мрачной атмосфере детективного романа, характерной для комиксов одноименной серии. Ведите расследование по-своему. Используйте свои кошачьи способности, чтобы обнаруживать новые улики. Принимайте решения, которые повлияют на развитие характера Блэксэда и на развязку всего дела. из описания Источник: Steam Blacksad: Under the Skin можно бесплатно забрать до 30 октября 16:00 мск. Заглавное фото: Steam