Sony раскрыла секрет выпуска качественных эксклюзивов

Недавно директор по развитию бизнеса Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпель пообщался с журналистами. В ходе диалога руководитель поделился, как компании удаётся стабильно выпускать качественные одиночные игры.

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По словам Лемпеля, весь секрет заключается в грамотном менеджменте и повышенном внимании к качеству продукта. Также Sony предоставляет разработчикам больше времени для создания игр, дополнительные ресурсы и при необходимости помощь от других студий.

Мы делаем особую ставку на качество. Для нас это самое главное. Качество — это то, что символизирует собой PlayStation.