В GOG бесплатно раздают сюжетный детектив Blacksad: Under the Skin

В магазине GOG началась бесплатная раздача сюжетного детектива Blacksad: Under the Skin. В нём рассказывается об антропоморфном коте, который расследует мрачное дело о коррупции в Нью-Йорке.

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Возможность забрать игру закроется 30 октября в 16:00 по МСК. Для получения необходимо перейти по ссылке, будучи авторизованным в GOG в браузере.