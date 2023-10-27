В GOG бесплатно раздают сюжетный детектив Blacksad: Under the Skin

В GOG начали отдавать сюжетный детектив Blacksad Under the Skin
В магазине GOG началась бесплатная раздача сюжетного детектива Blacksad: Under the Skin. В нём рассказывается об антропоморфном коте, который расследует мрачное дело о коррупции в Нью-Йорке.
Возможность забрать игру закроется 30 октября в 16:00 по МСК. Для получения необходимо перейти по ссылке, будучи авторизованным в GOG в браузере.
Релиз игры состоялся в 2019 году. Обзоры игроков в Steam оказались «очень положительными» — хвалят дизайн, сюжет и музыку. К минусам относят неудобную камеру и непроработанные анимации.