Liquid обыграла Gaimin Gladiators с россиянином в составе на первой карте плей-офф TI2023

28 октября стартовала предфинальная часть The International 2023 — в первом матче дня встретились два европейских коллектива: Gaimin Gladiators и Team Liquid. Победу на первой карте забрала Team Liquid, перевернув игру в мид-гейме благодаря удачной драке у логова Рошана. Теперь команда Антона durachyo Шкредова находится в шаге от вылета.

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Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2.