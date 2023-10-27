Хоррор The Outlast Trials получил крупное обновление перед Хэллоуином

Незадолго до Хэллоуина хоррор The Outlast Trials получил третье обновление и хотфикс к нему. Помимо исправлений различных ошибок и правок, появилась и большая порция нового контента. Многие из новинок сделали по желаниям и отзывам игроков.

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Появилась новая программа в зале суда, где игрокам предлагают саботировать заседание, заставлять свидетелей замолчать и лишить полномочий судью. Добавили и две новые сюжетные линии, разобраться в которых помогут документы-доказательства из разных судебных процессов. А разнообразят игровой процесс ведро с кислотой, комнаты головоломки и новый враг.

Как и было обещано, в хорроре появилась мини-игра с шахматами. Матчи будут быстрыми и с возможностью сдаться до поражения. Также имена лучших игроков в армрестлинге теперь выгравированы на столе.

Теперь игроки могут выполнить три новых испытания (MK-Challenges). Придётся отправиться в парк развлечений и помешать экспериментам, освобождать заключённых и даже собирать детей для священника. А в качестве ограниченного по времени мероприятия будет хэллоуинская программа Geister с разными модификациями: от галлюцинаций до скрытия имён игроков.