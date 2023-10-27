Sony ожидает рекордные продажи PS5 в 2023 году

По информации издания CNBC, Sony к сезону зимних праздников полностью отправила все запрошенные партии PS5 в магазины по всему миру. Компания ждёт рекордных продаж устройства. Об этом рассказал руководитель отдела бизнес-операций Sony Эрик Лемпель.

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По его словам, Sony планирует достичь цифры в 25 млн проданных PS5 за год. Это и будет рекордным показателем.

Лемпель рассказал про полную готовность Sony к зимним праздником после жёсткого дефицита консолей, из-за которого многие игроки по всему миру не смогли получить PS5. Низкие объемы поставок, связанные с глобальным дефицитом чипов и сбоями в цепочке поставок, значительно ограничили доступность как PS5, так и Xbox Series.