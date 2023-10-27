Sony объяснила, почему резко повысила цены на PS Plus по всему миру
В начале сентября Sony повысила цены на PlayStation Plus — популярную подписку для собственных консолей, позволяющую получить доступ к сотням бесплатных игр, увеличенным скидкам и сетевой игре. Чуть позже ситуация затронула и Турцию, где цены взлетели сразу в 5-6 раз.
В разговоре с изданием Barron's директор по развитию бизнеса Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпель объяснил, с чем связано резкое повышение цен на PS Plus. По словам топ-менеджера, компания была вынуждена пойти на такой шаг, подстроившись под рыночные условия.
Мы хотим, чтобы PlayStation Plus оставалась отличным предложением для покупателей. Как и практически всем компаниям в мире, нам приходится пересматривать наши цены и приспосабливаться к рыночным условиям. В отличие от многих других подписок, мы уже много лет не повышали цены на PlayStation Plus для 85% стран мира. Это был первый раз, когда мы были вынуждены пересмотреть стоимость сервиса.
Повышение цен на PS Plus продолжило тренд увеличения стоимости на многие другие подписки по всему миру. Речь идёт в том числе о Xbox Game Pass, онлайн-кинотеатрах Apple TV+, Disney+ и Netflix, а также и о других подписочных сервисах.