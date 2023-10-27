Sony объяснила, почему резко повысила цены на PS Plus по всему миру

Мы хотим, чтобы PlayStation Plus оставалась отличным предложением для покупателей. Как и практически всем компаниям в мире, нам приходится пересматривать наши цены и приспосабливаться к рыночным условиям. В отличие от многих других подписок, мы уже много лет не повышали цены на PlayStation Plus для 85% стран мира. Это был первый раз, когда мы были вынуждены пересмотреть стоимость сервиса.