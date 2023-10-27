В реестр отечественного ПО предложили включать игры, созданные на Unity и Unreal Engine

Российским студиям, которые делают игры на Unity, Unreal Engine и других популярных иностранных движках, могут разрешить подавать заявки на включение их проектов в реестр отечественного ПО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертный совет по программному обеспечению при Минцифры.

© Чемпионат.com

По замыслу ведомства игры на базе Unity и Unreal Engine будут попадать в реестр в рамках «временного порядка», то есть, до появления отечественных аналогов. Отмечается, что претендовать на место в списке смогут только те игры, разработчики которых не платили лицензионные отчисления за использование зарубежного движка.