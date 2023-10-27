Авторы Cyberpunk 2077 никогда не планировали DLC с историей после финала игры

Нарративный директор CD Projekt RED Игорь Саржинский рассказал, что команда Cyberpunk 2077 никогда не планировала продолжать финал игры в дополнениях.

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По словам автора, студия рассматривала разные варианты развития событий при разработке Phantom Liberty, но в этот список всё равно не входила идея с сюжетом после завершения самой Cyberpunk 2077.

Доступные финалы игры слишком отличаются между собой, чтобы их можно было связать воедино какой-то одной идеей — к тому же создатели не хотели лишать смысла выборы самих игроков в сюжете.

Варианты финалов специально были созданы таким образом, чтобы оставить у фанатов сложные чувства без прямых ответов — тем самым подталкивая пользователей к размышлениям.

Любой из вариантов финала надолго запоминается игроку, поэтому авторы не испытывали желания «смягчать» их. Как заявил директор, иногда «меньше значит больше».

Недавно для игры вышел патч 2.02, который исправляет множество ошибок в геймплее и заданиях. Кроме того, он добавляет различные улучшения для Cyberpunk 2077.