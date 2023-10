Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

Неделю назад на раздаче была оригинальная The Evil Within — теперь пришло время продолжения. The Evil Within 2 вновь отправляет детектива Себастьяна Кастелланоса в мир ночных кошмаров, который на этот раз стал гораздо более открытым… И жутким. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 2 ноября.