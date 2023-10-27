Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

Не успел Интернет как следует разозлиться из-за зверски завышенных системных требований Alan Wake 2, как рецензенты завалили игру комплиментами. Но на случай, если у вас совсем другие планы, мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store можно забрать Tandem: A Tale of Shadows. Паззл-платформер о девочке и плюшевом медведе, которые пытаются разгадать тайну исчезновения великого фокусника, отличается необычной центральной механикой. Игрок переключается не только между персонажами, но и между перспективами: уровни за обоих героев играются совершенно по-разному. Tandem бесплатна до 2 ноября.

Steam

Неделю назад на раздаче была оригинальная The Evil Within — теперь пришло время продолжения. The Evil Within 2 вновь отправляет детектива Себастьяна Кастелланоса в мир ночных кошмаров, который на этот раз стал гораздо более открытым… И жутким. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 2 ноября.

EGS

На бесплатные выходные в Steam попала Space Engineers: космическая песочница для любителей строить гигантские корабли и орбитальные станции. Поклонникам физических песочниц и творчества игра может понравиться как минимум свободой действий — невесомость порядком развязывает руки, когда речь идет о строительстве. А если вдруг надоест добывать ресурсы и строить базы внутри астероидов, всегда можно прерваться на дуэль на космических кораблях. Space Engineers бесплатна до 2 ноября.

Steam

Необычный гибрид аналогового хоррора и визуальной новеллы. TELEFORUM рассказывает историю репортера, который расследует таинственную смерть журналиста во время прямого эфира — и разгадка кроется в записи проклятой передачи.

Steam

Наконец, CD2: Trap Master сочетает механики колодостроительной игры и tower defense стратегии. Игроку в роли мастера ловушек предстоит защищать разные крепости от натиска противников, размещая на ней оборонительные сооружения, боевых юнитов и способности. Бесплатный пролог игры предлагает более 100 уровней и карт, из которых можно составить собственную колоду.