В меню Assassins Creed Mirage появилось упоминание дополнительного контента
В сети обратили внимание на раздел в меню Assassin’s Creed Mirage, где игроков призывают ждать грядущий дополнительный контент в виде новых «приключений».
Подробностей DLC не раскрывают, в анонсе лишь упоминают про «скорый релиз». Часть игроков чрезвычайно удивилась подобному развитию событий, поскольку ещё в июле разработчики упоминали об отсутствии планов на пострелизный контент.
Судя по всему, идеи изменились, однако причины подобного хода Ubisoft не раскрыли. Вероятно, что это связано с успехами игры на PS5 и Xbox Series — она показала крупнейший старт среди творений компании на этих платформах.
Правда, в свежем чарте розницы Британии игра уже упала на пятое место, её обошли новинки в лице Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder и Sonic Superstars.
В конце в Assassin’s Creed Mirage должны добавить возможность отключить хроматическую аберрацию. А 16 ноября выйдет новая часть франшизы для VR — Assassin’s Creed Nexus VR, где будет 16 миссий с разными персонажами серии.