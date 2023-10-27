В меню Assassins Creed Mirage появилось упоминание дополнительного контента

В сети обратили внимание на раздел в меню Assassin’s Creed Mirage, где игроков призывают ждать грядущий дополнительный контент в виде новых «приключений».

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Подробностей DLC не раскрывают, в анонсе лишь упоминают про «скорый релиз». Часть игроков чрезвычайно удивилась подобному развитию событий, поскольку ещё в июле разработчики упоминали об отсутствии планов на пострелизный контент.

Судя по всему, идеи изменились, однако причины подобного хода Ubisoft не раскрыли. Вероятно, что это связано с успехами игры на PS5 и Xbox Series — она показала крупнейший старт среди творений компании на этих платформах.

Правда, в свежем чарте розницы Британии игра уже упала на пятое место, её обошли новинки в лице Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros Wonder и Sonic Superstars.