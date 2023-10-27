Diablo 4 на ПК стала временно бесплатной

Blizzard объявила о проведении бесплатных выходных в Diablo 4. Акция распространяется только для ПК-геймеров. Поиграть в тайтл на консолях бесплатно не получится.

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Diablo 4 будет временно бесплатной на ПК до 30 октября. Весь полученный прогресс перенесётся в полную версию проекта после его покупки. Отмечается, что в течение бесплатных выходных игроки смогут прокачаться до 20 уровня.

Diablo 4 — новая часть культовой франшизы Blizzard. Игра получила крайне высокие оценки от критиков и игроков, однако из-за правок геймеры раскритиковали разработчиков. Они, якобы, пытались удержать аудиторию, занижая получение опыта и ослабляя все игровые классы.