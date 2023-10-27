Правительство поддержало идею создания отечественного аналога The Sims 4

Ещё в конце сентября в России предложили создать аналог The Sims с традиционными ценностями. По информации газеты «Известия», эту идею поддержали в правительстве.

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В Минтруде и Росмолодёжи поддержали идею, а Минцифры готово изучить предложения российских разработчиков видеоигр, когда они поступят.

Министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрело коллективное обращение депутатов и полагает возможным поддержать идею о разработке отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни".

Сообщается, что на рынке пока что нет аналогов, соответствующих качеству и уровню проработки The Sims 4. Для более детальной оценки идеи по созданию игры необходимо ознакомиться с дополнительными материалами, подготовленными инициативной группой российских разработчиков видеоигр: концепцией, паспортом, презентацией, сметой и дорожной картой по реализации игрового проекта.

В правительстве считают малоэффективным запрещать что-то. В такой ситуации лучше представить альтернативу.

Наши дети заслуживают лучшего, чем последние части Call of Duty с убийствами «плохих русских солдат» и The Sims 4 с пропагандой однополых связей. Запрещать то, что нам не нравится, — не выход. Гораздо эффективнее предоставить альтернативу.