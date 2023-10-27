Alan Wake 2 вышла на ПК и консолях

27 октября состоялся официальный релиз Alan Wake 2 — новой игры финской студии Remedy, создателей Max Payne, Max Payne 2, Quantum Break и Control. Игра уже доступна на ПК в Epic Games Store, а также на PS5 и Xbox Series.

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Alan Wake 2 продолжает историю оригинальной Alan Wake и выступит хоррором от третьего лица в стиле недавних ремейков Resident Evil. Сюжет проекта рассказывает две взаимосвязанные истории: о писателе Алане Уэйке, запертом в потустороннем мире под названием Тёмная Обитель, и о детективе ФБР Саге Андерсон, расследующей серию ритуальных убийств в городке Брайт-Фоллс.