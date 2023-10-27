РКН внес игру PUBG Mobile в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внес видеоигру для мобильных телефонов PUBG Mobile в реестр организаторов распространения информации в сети интернет (ОРИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

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«Организатор распространения информации в сети «Интернет»: дата регистрации в реестре — 22.09.2023… сервис №1 — www.pubgmobile.com, описание сервиса — PUBG Mobile — это видеоигра в жанре экшн, в которую можно играть на мобильных телефонах… доступ — не ограничивается», — сообщается на сайте.

Внесение игры в ОРИ связано с тем, что онлайн-игра PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) стала первой среди иностранных игровых приложений, которые появились в российском магазине приложений RuStore. Среди обязанностей правообладателей в связи в внесением игры в ОРИ — хранение на территории России информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей.

Таким образом, доступ к этим данным будет по запросу предоставляться российским спецслужбам.