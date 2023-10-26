Порноактриса Ева Эльфи отдаст весь заработок с OnlyFans победителям The International 2023

Российская порноактриса Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи, пообещала пополнить призовой фонд чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 из своего кармана.

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Звезда фильмов для взрослых заметила, что в этом году призовой «Инта» ниже ожидаемого, поэтому она добавит в него деньги, заработанные на OnlyFans.

Все мои деньги с OnlyFans, заработанные во время мероприятия (начиная с этого момента), будут добавлены в призовой фонд для победителей TI! Думаю, это гораздо лучший способ потратить 10 баксов, чем покупать компендиум без каких-либо айтемов.

Ранее Ева прибыла на место проведения TI12 в Сиэтл, где снимает роли с участием профессиональных игроков.