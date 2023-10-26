$93.22-0.3498.35-0.39

«Никакой GTA 6»: для GTA Online анонсировали событие в честь Хэллоуина

Многие инсайдеры сообщали, что 26 октября Rockstar Games полноценно анонсирует GTA 6. Однако вместо этого студия представила новое событие для GTA Online в честь Хэллоуина.

Для GTA Online анонсировали событие в честь Хэллоуина
© Чемпионат.com

За вход в игру геймеры получат белую маску-череп и парашютный рюкзак «Хэллоуин». Также до 1 ноября авторы дают вдвое больше наград за выполнение тематической серии заданий в бункере, ограбление «Судный день», а также за проведённые матчи в режимах «Маньяк», «Маньяки» и «Пропащие против обреченных».

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Ещё в игровом мире теперь встречаются одержимые животные, машины без водителей и НЛО. За прохождение новых заданий геймеры получат коллекционные маски.

Кроме того, игроки должны будут сделать 10 снимков привидений для команды Ghosts Exposed, чтобы получить раскраску Ghosts Exposed для автомобиля Albany Brigha.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости