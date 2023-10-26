В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина
26 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»
- A Plague Tale: Requiem — 1399 рублей (- 50%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 724 рубля (- 75%)
- Death Stranding: Director's Cut - 1649 рублей (- 50%)
- Cult of the Lamb — 419 рублей (- 40%)
- The Outlast Trials — 880 рублей (- 20%)
- Aliens: Dark Descent — 1473 рубля (- 33%)
- The Forest — 108 рублей (- 75%)
- Sons Of The Forest — 880 рублей (- 20%)
- Phasmophobia — 247 рублей (- 20%)
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%)
Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 2 ноября, 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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