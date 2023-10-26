Дмитрий sh1ro⁠ Соколов покинул состав Cloud9 по собственному желанию

Я был очень рад играть со всеми вами в этой команде, и мне действительно неприятно признавать, что мы не смогли достичь тех целей, которые стояли перед нами. Огромное спасибо Денису electroNic — благодаря ему я начал понимать игру совершенно иначе, и даже за тот короткий период времени, что мы играли вместе, я считаю, что смог научиться чему-то новому.