Контроллер для PS5 и ChatGPT вошли в топ лучших изобретений 2023 года от Time

Журналисты издания Time составили топ-200 лучших изобретений 2023 года. Авторы материала распределили рейтинг на более 20 отдельных категорий, в число которых входят: «Искусственный интеллект», «Приложения и программное обеспечение», «Виртуальная и дополненная реальность», «Красота» и многие другие.

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В подборку попала нейросеть ChatGPT-4, контроллер Access Controller для PS5, гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro, электромобиль Mythen, приложение Duolingo Music, смарт-куртка Nike Aerogami, ноутбук с двумя дисплеями от Lenovo и кроссовки, напечатанные на 3D-принтере.