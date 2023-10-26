Alan Wake 2 стала самой высокооцененной игрой Remedy

26 октября спало эмбарго на обзоры Alan Wake 2 — новой игры финской студии Remedy, создателей Max Payne, оригинальной Alan Wake, Quantum Break и недавней Control. Ряд журналистов уже прошли игру и выставили ей оценку.

Alan Wake 2 стала самой высокооценённой игрой Remedy. Ещё это первый проект студии, оценки которого превысили порог в 90 баллов.

Рейтинг самых высокооценённых игр Remedy Alan Wake 2 (2023) — 91 балл Max Payne (2001) — 89 баллов Max Payne 2 (2003) — 86 баллов Alan Wake (2010) — 83 балла Control (2019) — 82 балла Quantum Break (2016) — 77 баллов