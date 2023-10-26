Alan Wake 2 стала самой высокооцененной игрой Remedy

Alan Wake 2 стала самой высокооценённой игрой Remedy, создателей Max Payne и Control
26 октября спало эмбарго на обзоры Alan Wake 2 — новой игры финской студии Remedy, создателей Max Payne, оригинальной Alan Wake, Quantum Break и недавней Control. Ряд журналистов уже прошли игру и выставили ей оценку.
Alan Wake 2 стала самой высокооценённой игрой Remedy. Ещё это первый проект студии, оценки которого превысили порог в 90 баллов.
Рейтинг самых высокооценённых игр Remedy
- Alan Wake 2 (2023) — 91 балл
- Max Payne (2001) — 89 баллов
- Max Payne 2 (2003) — 86 баллов
- Alan Wake (2010) — 83 балла
- Control (2019) — 82 балла
- Quantum Break (2016) — 77 баллов
Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Поддержка игры на этом не закончится — авторы планируют выпустить несколько дополнений и патчей, которые добавят в хоррор режим «Новая игра+».
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