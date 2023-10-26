Критики в восторге от Alan Wake 2

26 октября спало эмбарго на обзоры Alan Wake 2 — новой игры финской студии Remedy, создателей Max Payne, оригинальной Alan Wake, Quantum Break и недавней Control. Сюжет игры продолжит историю писателя Алана Уэйка, который пытается выбраться из потусторонней Тёмной Обители — в ней он провёл последние 13 лет. В этом ему будет помогать детектив Сага Андерсон, расследующая серию ритуальных убийств в городке Брайт-Фоллс.

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Большинство критиков оценило Alan Wake 2 положительно — у проекта 93 балла из 100 на агрегаторе Opencritic. Журналисты в основном хвалят жуткую атмосферу хоррора, интересный мистический сюжет и передовую графику. Из минусов некоторые приводят не самое интригующее вступление и провисание темпа в некоторых сюжетных моментах.

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Alan Wake 2 — это Remedy в её лучших проявлениях. Стрельба иногда вызывает скуку, но в остальном Alan Wake 2 — это ужастик-триллер, который ни в коем случае нельзя пропускать.

Alan Wake 2 — это шедевр, и вам стоит сыграть в неё прямо сейчас.

Alan Wake 2 — это уникальный опыт, который вы не захотите пропустить: от невероятного построения мира и взаимосвязанного повествования до возвышенного ужаса выживания и интригующей детективной части.

Alan Wake 2 — превосходный сиквел, по сравнению с которым культовый оригинал кажется не более чем обычным черновиком.

Alan Wake 2 представляет собой превосходное сочетание реальности и вымысла, заслуживающее стать одним из лучших хорроров в индустрии.