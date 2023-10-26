Экс-босс PlayStation назвал преступлением незаинтересованность в наследии игр

Бывший исполнительный директор PlayStation Шон Лейден заявил, что индустрии необходимо гораздо лучше работать в направлении сохранения игрового наследия. Он назвал игры «не одноразовым изделием» и надеется, что крупные компании поймут свои обязательства и ответственность перед историей отрасли.

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«Это материал, который должен сохраняться в течение длительного времени, потому что будущие поколения будут наслаждаться им так же, как и мы, и преступно, что мы не делаем больше для его защиты», — считает Шон.

Также Лейден затронул тему объединения крупных компаний незадолго до успешного закрытия сделки Microsoft и Activision Blizzard. Он сказал, что консолидация в индустрии может негативно повлиять на креативность и творчество, а также замедлит рабочие процессы при слиянии нескольких студий. При этом Шон подметил, что уже сейчас индустрия сосредотачивается вокруг устоявшихся жанров в ущерб новому опыту.

Примечательно, что Xbox собирается закрыть цифровой магазин Xbox 360 в июле 2024 года — Фил Спенсер думает над тем, как сохранить доступ к «сотням игр», которые пропадут из продажи в следующем году. Около 220 из них исчезнут навсегда или останутся лишь в виде пиратских копий.