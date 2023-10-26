Страницу GTA 6 нашли на сайте Metacritic

Вечером 25 октября внимательные пользователи обратили внимание, что на сайте-агрегаторе Metacritic появилась страница GTA 6. В списке платформ указаны только PS5 и Xbox Series — без упоминания ПК-версии.

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Многие геймеры посчитали это намёком на скорый анонс игры, однако советуем не питать больших надежд. Поскольку страница представляет собой обычную «заглушку», которая ничего не значит.

В начале октября GTA 6 получила на сайте австралийского рейтингового агентства возрастное ограничение МА (15+). Однако впоследствии выяснилось, что заявка поступила от некой «Rockstar Games » с большим знаком пробела после текста — разработчики оригинальной игры оказались ни при чём.