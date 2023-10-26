Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.02

CD Projekt RED выпустила патч 2.02 для Cyberpunk 2077, который призван устранить баги в дополнении Phantom Liberty и некоторых механиках базовой игры. Авторы исправили более 50 различных ошибок, включая точечные изменения в различных квестах.

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Авторы также сбалансировали некоторое оружие по отзывам игроков, увеличили урон от попадания во время стрельбы через стекло, а уровень розыска полицией теперь не снижается, если дать милостыню бездомному на улицах Найт-Сити.