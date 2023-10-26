Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.02 с улучшением оптимизации и устранением багов
CD Projekt RED выпустила патч 2.02 для Cyberpunk 2077, который призван устранить баги в дополнении Phantom Liberty и некоторых механиках базовой игры. Авторы исправили более 50 различных ошибок, включая точечные изменения в различных квестах.
Авторы также сбалансировали некоторое оружие по отзывам игроков, увеличили урон от попадания во время стрельбы через стекло, а уровень розыска полицией теперь не снижается, если дать милостыню бездомному на улицах Найт-Сити.
Наконец, разработчики улучшили быстродействие и стабильность Cyberpunk 2077, устранили визуальные ошибки с прохождением персонажей сквозь транспортные средства, а настройки графики «По умолчанию» на ПК теперь учитывают оборудование геймера и обновлённые системные требования. С полным списком изменений патча 2.02 можно ознакомиться в посте от CD Projekt RED на русском языке.