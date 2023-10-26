Paradox отчиталась о падении выручки

Paradox Interactive выпустила финансовый отчёт за третий финансовый квартал 2023 года (с июля по конец сентября), который оказался не самым ярким в истории студии из-за малого числа релизов.

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Выручка за этот период составила 426,4 млн шведских крон, что на 7% ниже, чем в прошлом году. Операционная прибыль равна 85,4 млн шведских крон (падение в 61%). Чистая прибыль составила 88,5 млн шведских крон (69,3 после налогообложения).

Большая часть выручки за квартал была заработана благодаря Cities: Skylines, Crusader Kings 3, Europa Universalis 4, Hearts of Iron IV и Stellaris. В этом квартале авторы ещё выпустили дополнительный контент для Crusader Kings 3, Victoria 3 и Across the Obelisk.

За первые девять месяцев года (с января по сентябрь) выручка составила 1,645 млрд шведских крон, что на 18% лучше, чем за тот же период в 2022-м. Операционная прибыль равна 534 млн шведских крон (падение в 17%).

Среди важных релизов последнего времени отметили The Lamplighters League, Cities Skylines 2 и Star Trek: Infinite.