Ремейк ARK: Survival Evolved вышел в раннем доступе Steam

Ремейк ARK: Survival Evolved под названием ARK: Survival Ascended вышел в раннем доступе Steam, а чуть раньше разработчики огласили системные требования новинки и показали свежий трейлер. Релиз игры на PS5 и Xbox Series при этом перенесли на ноябрь.

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Минимальные системные требования ОС: Windows 10/11 с обновлениями;

Windows 10/11 с обновлениями; Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K;

AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K; Оперативная память: 16 ГБ;

16 ГБ; Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080;

AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080; DirectX: 12 версия;

12 версия; Место на диске: 70 ГБ;

Рекомендуемые системные требования ОС: Windows 10/11 с обновлениями;

Windows 10/11 с обновлениями; Процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel i5-10600K;

AMD Ryzen 5 3600X или Intel i5-10600K; Оперативная память: 32 ГБ;

32 ГБ; Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 или NVIDIA GeForce RTX 3080;

AMD Radeon RX 6800 или NVIDIA GeForce RTX 3080; DirectX: 12 версия;

12 версия; Место на диске: 70 ГБ;

Приобрести ARK: Survival Ascended в Steam можно со скидкой в 10% до 1 ноября — за 1350 рублей. Пока игра, правда, получила смешанные отзывы пользователей. Игроки жалуются на плохую оптимизацию и падение FPS даже на мощных видеокартах. Многие шутят, что «старый-добрый ARK вернулся».