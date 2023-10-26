Ремейк ARK: Survival Evolved вышел в раннем доступе Steam

Состоялся релиз ARK Survival Ascended в раннем доступе Steam
Ремейк ARK: Survival Evolved под названием ARK: Survival Ascended вышел в раннем доступе Steam, а чуть раньше разработчики огласили системные требования новинки и показали свежий трейлер. Релиз игры на PS5 и Xbox Series при этом перенесли на ноябрь.
Минимальные системные требования
- ОС: Windows 10/11 с обновлениями;
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-6800K;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080;
- DirectX: 12 версия;
- Место на диске: 70 ГБ;
Рекомендуемые системные требования
- ОС: Windows 10/11 с обновлениями;
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600X или Intel i5-10600K;
- Оперативная память: 32 ГБ;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 или NVIDIA GeForce RTX 3080;
- DirectX: 12 версия;
- Место на диске: 70 ГБ;
Приобрести ARK: Survival Ascended в Steam можно со скидкой в 10% до 1 ноября — за 1350 рублей. Пока игра, правда, получила смешанные отзывы пользователей. Игроки жалуются на плохую оптимизацию и падение FPS даже на мощных видеокартах. Многие шутят, что «старый-добрый ARK вернулся».
Ранее создатели закрыли сервера оригинальной Ark: Survival Evolved, что вызвало возмущение некоторых игроков. При этом уже в 2024 году разработчики планируют к релизу ARK 2.