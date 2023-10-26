Представлен виски «со вкусом» Dota 2

Представлен виски «со вкусом» игры Dota 2
Бренд шотландского виски Ballantine's представил в Китае линейку бутылок на тему популярной онлайн-игры Dota 2. Об этом сообщает издание Esports Insider (ESI).
Дизайн новой серии Ballantine's был создан совместно с разработчиком и издателем игры – Valve. Всего представлено два вариант этикеток, на которых изображены разные группы персонажей Dota 2. Выпуск лимитированных бутылок приурочен к десятилетию онлайн-проекта Valve.
ESI пишет, что только бутылками бренд Ballantine's не ограничится. Скоро компания опубликует на своем сайте короткометражку, сюжет которой расскажет о приключениях героев Dota 2, отправившихся на поиски виски.
«Dota 2 – это всемирно известная игра, имеющая особенно большое влияние в игровом сообществе Китая. Нам было приятно сделать нечто особенно для него в этот знаменательный для игры год», – заявил директор по глобальному маркетингу Chivas Brothers (владеет маркой Ballantine's, – прим. ред.) Матье Десланд.