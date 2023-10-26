Представлен виски «со вкусом» Dota 2

«Dota 2 – это всемирно известная игра, имеющая особенно большое влияние в игровом сообществе Китая. Нам было приятно сделать нечто особенно для него в этот знаменательный для игры год», – заявил директор по глобальному маркетингу Chivas Brothers (владеет маркой Ballantine's, – прим. ред.) Матье Десланд.