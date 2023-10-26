Авторы «умирающей» Payday 3 нарушили молчание после очередного переноса патча
Starbreeze Studios вновь извинилась перед игроками Payday 3 — в этот раз за отсутствие каких-то новостей в течение последних нескольких дней. Напомним, что на прошлой неделе разработчики вновь отложили обещанный патч, который должны были выпустить в середине месяца. К счастью, его уже отправили на тестирование и сертификацию — в этом плане Starbreeze придерживается паритета между платформами. Долгую и сложную подготовку патча связали с исправлением критических ошибок, которые могли привести к удалению прогресса игроков.
После решения всех проблем с патчами Starbreeze возьмётся за выпуск контента для Payday 3. До конца года разработчики обещают некоторые бесплатные обновления. А ещё команда прислушивается к отзывам о системе прогресса в Payday 3, и дизайнеры уже рассматривают возможности по её улучшению.
А тем временем интерес к Payday 3, вышедшей только в прошлом месяце (21 сентября), продолжает падать. Пиковый онлайн в Steam за последние сутки достиг чуть больше 3 тыс, а прямо сейчас в неё играют 1,109 человек. Для сравнения: пиковый онлайн Payday 2 за последние 24 часа составил 32,869 игроков, а сейчас в ней находятся 29,416 игроков.